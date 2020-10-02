В Армении впервые с июня за сутки выявлено 532 случая Covid-19

PanARMENIAN.Net - В Армении 2 октября, по состоянию на 11:00, впервые с июнявыявлено 532 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний Минздрава РА.

Таким образом, число случаев заболевания в стране достигло 51,382, а число активных кейсов возросло до 5709.

За сутки вылечились 187 пациентов. Общее число выздоровевших составляет 44,406.

От последствий вируса за сутки умерли 3 человека, еще 3 зараженных умерли по иным причинам. Всего летальных исходов 966 - от коронавируса, еще 301 - от других заболеваний.

За все время проведено 300,224 теста, за последние сутки - 3897.