МИД Армении ответил на совместное заявление глав стран МГ ОБСЕ по Карабаху
2 октября 2020 - 13:39 AMT
PanARMENIAN.Net - Армения готова работать со странами-сопредседателями Минской группы ОБСЕ, чтобы восстановить режим прекращения огня в зоне карабахского конфликта на основе договоренностей 1994-1995 гг. Об этом говорится в заявлении МИД Армении в ответ на совместное заявление глав стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ.
1 октября президенты России, США и Франции Владимир Путин, Дональд Трамп и Эмманюэль Макрон в качестве глав стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ приняли совместное заявление по ситуации в Карабахе. Они призвали стороны немедленно прекратить военные действия и сесть за стол переговоров.
В МИД приветствовали тот факт, что сопредседатели Минской группы ОБСЕ на уровне руководства решительно осудили применение силы в зоне карабахского конфликта.
Отмечается, что Армения неоднократно осуждала применение или угрозу применения силы со стороны Азербайджана, а также прямое участие Турции в боевых действиях против Армении и Арцаха.
«Совместные агрессивные действия Азербайджана, Турции, вовлечение иностранных боевиков-террористов подрывают региональную безопасность, мир, значительно повышая риск крупномасштабной войны. Эта агрессия против Арцаха должна быть немедленно прекращена», - говорится в заявлении.
В МИД отметили также, что Армения остается приверженной мирному урегулированию карабахского конфликта и при этом продолжит решительно противодействовать этой агрессии против Арцаха.
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