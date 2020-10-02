МИД Армении ответил на совместное заявление глав стран МГ ОБСЕ по Карабаху

PanARMENIAN.Net - Армения готова работать со странами-сопредседателями Минской группы ОБСЕ, чтобы восстановить режим прекращения огня в зоне карабахского конфликта на основе договоренностей 1994-1995 гг. Об этом говорится в заявлении МИД Армении в ответ на совместное заявление глав стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

1 октября президенты России, США и Франции Владимир Путин, Дональд Трамп и Эмманюэль Макрон в качестве глав стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ приняли совместное заявление по ситуации в Карабахе. Они призвали стороны немедленно прекратить военные действия и сесть за стол переговоров.

В МИД приветствовали тот факт, что сопредседатели Минской группы ОБСЕ на уровне руководства решительно осудили применение силы в зоне карабахского конфликта.

Отмечается, что Армения неоднократно осуждала применение или угрозу применения силы со стороны Азербайджана, а также прямое участие Турции в боевых действиях против Армении и Арцаха.

«Совместные агрессивные действия Азербайджана, Турции, вовлечение иностранных боевиков-террористов подрывают региональную безопасность, мир, значительно повышая риск крупномасштабной войны. Эта агрессия против Арцаха должна быть немедленно прекращена», - говорится в заявлении.

В МИД отметили также, что Армения остается приверженной мирному урегулированию карабахского конфликта и при этом продолжит решительно противодействовать этой агрессии против Арцаха.

Утром 27 сентября Азербайджан совершил нападение на Республику Арцах (Нагорно-Карабахскую Республику), бои идут по всей линии соприкосновения войск. Артобстрелам и ударам азербайджанских БПЛА подвергаются также гражданская инфраструктура и мирные жители, в том числе - в столице НКР Степанакерте и других городах. Среди погибших есть мирные жители. Кроме того, при обстреле города Мартуни были ранены французские и армянские журналисты.