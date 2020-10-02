Азербайджан ударил из РЗСО «Смерч» по городу в Карабахе, ранены мирные жители

PanARMENIAN.Net - ВС Азербайджана нанесли удар из реактивной системы залпового огня «Смерч» по городу Гадрут в Республике Арцах (Нагорно-Карабахской Республике). Об этом заявил официальный представитель Минобороны РА Арцрун Ованнисян.

В результате азербайджанского огня пострадали мирные жители Гадрута.

«Только что «Смерч» ударил по городу Гадрут. Среди гражданских есть раненые», - сообщил Ованнисян.

Утром 27 сентября Азербайджан совершил нападение на Республику Арцах (Нагорно-Карабахскую Республику), бои идут по всей линии соприкосновения войск. Артобстрелам и ударам азербайджанских БПЛА подвергаются также гражданская инфраструктура и мирные жители, в том числе - в столице НКР Степанакерте и других городах. Среди погибших есть мирные жители. Кроме того, при обстреле города Мартуни были ранены французские и армянские журналисты.