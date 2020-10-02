Азербайджан применил запрещенные кассетные боеприпасы в Карабахе (фото)

PanARMENIAN.Net - Азербайджанская сторона использует кассетные боеприпасы в ходе крупномасштабных военных действий в зоне карабахского конфликта. Об этом заявил омбудсмен Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) Артак Бегларян.

«Мы зафиксировали нарушения Азербайджаном норм гуманитарного и обычного права. Зафиксированы случаи применения этой страной кассетных боеприпасов - бомб и ракет, что запрещено международным законодательством, особенно в отношении гражданского населения и населенных пунктов», - сказал Бегларян в ходе брифинга.

Он добавил, что были применены запрещенные боеприпасы израильского производства, а также ракеты РСЗО «Смерч».

«Многие ранения были нанесены кассетными боеприпасами, кроме того, осталось много неразорвавшихся кассетных бомб, что представляет долгосрочную угрозу для мирного населения», - заявил омбудсмен.

Официальный представитель Минобороны РА Арцрун Ованнисян, в свою очередь, опубликовал фотографии, на которых видны следы от компонентов кассетных боеприпасов.

Утром 27 сентября Азербайджан совершил нападение на Республику Арцах (Нагорно-Карабахскую Республику), бои идут по всей линии соприкосновения войск. Артобстрелам и ударам азербайджанских БПЛА подвергаются также гражданская инфраструктура и мирные жители, в том числе - в столице НКР Степанакерте и других городах. Среди погибших есть мирные жители. Кроме того, при обстреле города Мартуни были ранены французские и армянские журналисты.