Силы ПВО Армении поразили самолет и 2 БПЛА Азербайджана
2 октября 2020 - 14:09 AMT
PanARMENIAN.Net - Армянские силы ПВО в 2 октября в 12:15 поразили самолет ВС Азербайджана в юго-восточном направлении Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики). Об этом сообщила пресс-секретарь Минобороны РА Шушан Степанян.
Она добавила, что в северном направлении в Арцахе в период с 12:07 по 12:10 были поражены также два БПЛА противника.
«На разных направлениях фронта ведутся бои, уничтожены живые силы противника и бронетехника, в частности, танки», - отметила пресс-секретарь.
Утром 27 сентября Азербайджан совершил нападение на Республику Арцах (Нагорно-Карабахскую Республику), бои идут по всей линии соприкосновения войск. Артобстрелам и ударам азербайджанских БПЛА подвергаются также гражданская инфраструктура и мирные жители, в том числе - в столице НКР Степанакерте и других городах. Среди погибших есть мирные жители. Кроме того, при обстреле города Мартуни были ранены французские и армянские журналисты.
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