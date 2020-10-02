Силы ПВО Армении поразили самолет и 2 БПЛА Азербайджана

PanARMENIAN.Net - Армянские силы ПВО в 2 октября в 12:15 поразили самолет ВС Азербайджана в юго-восточном направлении Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики). Об этом сообщила пресс-секретарь Минобороны РА Шушан Степанян.

Она добавила, что в северном направлении в Арцахе в период с 12:07 по 12:10 были поражены также два БПЛА противника.

«На разных направлениях фронта ведутся бои, уничтожены живые силы противника и бронетехника, в частности, танки», - отметила пресс-секретарь.

Утром 27 сентября Азербайджан совершил нападение на Республику Арцах (Нагорно-Карабахскую Республику), бои идут по всей линии соприкосновения войск. Артобстрелам и ударам азербайджанских БПЛА подвергаются также гражданская инфраструктура и мирные жители, в том числе - в столице НКР Степанакерте и других городах. Среди погибших есть мирные жители. Кроме того, при обстреле города Мартуни были ранены французские и армянские журналисты.