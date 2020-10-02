Пашинян: На этом этапе противник не подает никаких признаков прекращения атак

PanARMENIAN.Net - На этом этапе азербайджанская сторона не подает никаких признаков прекращения атак в зоне карабахского конфликта. Об этом заявил в интервью французскому Le Figaro премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Турция и Азербайджан должны прекратить боевые действия, потому что именно они являются наступательной стороной, и в настоящий момент они убивают армян. Нагорный Карабах не может быть разоружен, так как это приведет к геноциду. Население находится перед угрозой существования. На этом этапе противоположная сторона не подает никаких признаков прекращения атак», - заявил премьер.

Он отметил, что Турция несет ответственность за эту эскалацию в Карабахе.

«Высокопоставленные официальные лица Турции публично подтвердили свою поддержку Азербайджану не только в политико-дипломатической, но и в военной области. Азербайджан для бомбардировки гражданских районов Нагорного Карабаха использует турецкие БПЛА, самолеты F-16. Есть данные, что турецкое военное руководство принимает непосредственное участие в атаках Азебайджана. Анкара отправила в Баку военную технику и боеприпасы, а также и военных советников. Мы знаем, что Турция обучила и перебросила тысячи наемников со своих оккупированных территорий на севере Сирии. Эти наемники и террористы сегодня воюют против армян», - рассказал Пашинян.

Он добавил, что можно предположить, что 30% жертв с азербайджанской стороны - наемники, перевезенные из-за границы.

Премьер отметил, что переговоры по карабахскому урегулированию должны вестись посредством Минской группы: «Это единственный существующий формат. Президенты России и Франции сделали отрезвляющий призыв. Рассчитываем, что международное сообщество будет активно участвовать в пресечении агрессии. Турция не может быть посредником вследствие своего предвзятого и воинственного поведения».

Пашинян сравнил ситуацию в Карабахе с первым геноцидом XX века 1915 года, когда было уничтожено более 1.5 млн армян.

«Турецкое государство, отрицающее прошлое, снова встало на путь геноцида. Мир должен осознать, что здесь происходит. Международное сообщество должно незамедлительно подключиться к предотвращению распространения насилия. В противном случае последствия этого конфликта выйдут за пределы Южного Кавказа», - подчеркнул Пашинян.

О том, что боевики из Сирии направились в Карабах для участия в боевых действиях, Армения и Арцах заявляли с самого начала обострения. Турция оказывает всяческую поддержку Азербайджану как на политическом фронте, так и на военном.

Утром 27 сентября Азербайджан совершил нападение на Республику Арцах (Нагорно-Карабахскую Республику), бои идут по всей линии соприкосновения войск. Артобстрелам и ударам азербайджанских БПЛА подвергаются также гражданская инфраструктура и мирные жители, в том числе - в столице НКР Степанакерте и других городах. Среди погибших есть мирные жители. Кроме того, при обстреле города Мартуни были ранены французские и армянские журналисты.