Армянские силы захватили танк Т-90 ВС Азербайджана (фото)

PanARMENIAN.Net - Армянские силы в ходе крупномасштабных военных действий в зоне карабахского конфликта 2 октября подбили и захватили танк Т-90 ВС Азербайджана. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РА Арцрун Ованнисян.

«Парни легко подбили», - отметил Ованнисян.

Он опубликовал фотографии захваченного танка, на которых видно, что тот не сильно поврежден, а значит, может быть использован армянской стороной.

Утром 27 сентября Азербайджан совершил нападение на Республику Арцах (Нагорно-Карабахскую Республику), бои идут по всей линии соприкосновения войск. Артобстрелам и ударам азербайджанских БПЛА подвергаются также гражданская инфраструктура и мирные жители, в том числе - в столице НКР Степанакерте и других городах. Среди погибших есть мирные жители. Кроме того, при обстреле города Мартуни были ранены французские и армянские журналисты.