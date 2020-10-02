Азербайджан ударил по столице Карабаха, есть раненые

PanARMENIAN.Net - ВС Азербайджана нанесли удар по столице Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) Степанакерту. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РА Арцрун Ованнисян.

«В Степанакерте пострадали многие объекты гражданской инфраструктуры, есть раненые. Пострадала Спасательная служба», - отметил Ованнисян.

До этого Азербайджан нанес удар из реактивной системы залпового огня «Смерч» по карабахскому городу Гадрут, в результате чего ранения получили как минимум 5 мирных жителей.

Утром 27 сентября Азербайджан совершил нападение на Республику Арцах (Нагорно-Карабахскую Республику), бои идут по всей линии соприкосновения войск. Артобстрелам и ударам азербайджанских БПЛА подвергаются также гражданская инфраструктура и мирные жители, в том числе - в столице НКР Степанакерте и других городах. Среди погибших есть мирные жители. Кроме того, при обстреле города Мартуни были ранены французские и армянские журналисты.