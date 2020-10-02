Постпред РФ при ООН: Турция поддерживает Азербайджан, но это не значит, что мы - Армению

PanARMENIAN.Net - В России знают, что Турция однозначно поддерживает Азербайджан в карабахском конфликте, но это не означает, что РФ поддерживает Армению, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

Он отверг утверждения, что Россия и Турция поддерживают разные стороны конфликта в Нагорном Карабахе, пишет ТАСС.

«Да, Турция однозначно поддерживает Азербайджан. Мы это знаем. Но это не означает, что мы на другой стороне, поддерживая Армению против Азербайджана. Это не так. Мы поддерживаем справедливое урегулирование, мы поддерживаем прекращение огня, мы поддерживаем прекращение боевых действий», - отметил он.

«Мы хотим, чтобы оба государства прекратили данную эскалацию», - добавил Небензя.

По его словам, конфликт в Карабахе вызывает у РФ серьезные опасения: «Не потому, что это очень близко к нашим границам, а главным образом потому, что и Армения, и Азербайджан не чужие нам страны. Это не чужие нам народы. У нас особые отношения с обеими странами».

Утром 27 сентября Азербайджан совершил нападение на Республику Арцах (Нагорно-Карабахскую Республику), бои идут по всей линии соприкосновения войск. Артобстрелам и ударам азербайджанских БПЛА подвергаются также гражданская инфраструктура и мирные жители, в том числе - в столице НКР Степанакерте и других городах. Среди погибших есть мирные жители. Кроме того, при обстреле города Мартуни были ранены французские и армянские журналисты.