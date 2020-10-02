Аваков: Украина не окажет военную помощь в Карабахе ни одной из сторон

Аваков: Украина не окажет военную помощь в Карабахе ни одной из сторон
2 октября 2020 - 19:01 AMT

PanARMENIAN.Net - Украина не будет оказывать военную помощь в азербаджано-армянском конфликте в Карабахе ни одной из сторон. Об этом написал в своем микроблоге в Twitter глава МВД Украины Арсен Аваков.

Таким образом он опроверг заявление депутата Верховной Рады Людмилы Марченко о том, что Киев готов оказать военную помощь Баку на фоне крупномасштабных военных действий в зоне карабахского конфликта.

Ранее депутат от правящей украинской партии «Слуга народа» Людмила Марченко заявила в интервью, что Украина готова оказать Азербайджану не только гуманитарную помощь, но и военную поддержку: «Украина готова сегодня на разных площадках поддерживать Азербайджан. Это и военная поддержка, и гуманитарная всем тем, что нужно будет в будущем».

«Украина не будет оказывать военную помощь в азербайджано-армянском конфликте ни одной из сторон. А вот медицинскую помощь - таблетки для слишком уж фантазирующих депутатов - надо бы поискать всей страной», - заявил Аваков.

Утром 27 сентября Азербайджан совершил нападение на Республику Арцах (Нагорно-Карабахскую Республику), бои идут по всей линии соприкосновения войск. Артобстрелам и ударам азербайджанских БПЛА подвергаются также гражданская инфраструктура и мирные жители, в том числе - в столице НКР Степанакерте и других городах. Среди погибших есть мирные жители. Кроме того, при обстреле города Мартуни были ранены французские и армянские журналисты.

Photo. RBC
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