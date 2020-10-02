ЕС направит гумпомощь населению Карабаха
2 октября 2020 - 16:50 AMT
PanARMENIAN.Net - Евросоюз выделит экстренную гуманитарную помощь мирным гражданам, пострадавшим от крупномасштабных военных действий в зоне карабахского конфликта мирным гражданам. Об этом 2 октября заявил еврокомиссар по кризисному управлению Янез Ленарчич.
Он отметил, что помощь будет напралена мирным жителям по обе стороны линии соприкосновения сил.
«В связи с боевыми действиями в зоне конфликта в Нагорном Карабахе ЕС выделяет чрезвычайную гуманитарную помощь всему гражданскому населению по обе стороны от линии соприкосновения», - написал Ленарчич в своем микроблоге в Twitter.
Утром 27 сентября Азербайджан совершил нападение на Республику Арцах (Нагорно-Карабахскую Республику), бои идут по всей линии соприкосновения войск. Артобстрелам и ударам азербайджанских БПЛА подвергаются также гражданская инфраструктура и мирные жители, в том числе - в столице НКР Степанакерте и других городах. Среди погибших есть мирные жители. Кроме того, при обстреле города Мартуни были ранены французские и армянские журналисты.
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