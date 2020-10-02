Вице-премьер Армении отправился в Москву
2 октября 2020 - 16:19 AMT
PanARMENIAN.Net - Заместитель премьер-министра Армении, сопредседатель межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между РА и РФ Мгер Григорян 2 октября отправился в Москву. Об этом сообщает пресс-служба правительства РА.
В Москве запланирована его встреча с вице-премьером РФ, сопредседателем комиссии с российской стороны Алексеем Оверчуком.
Планируется обсуждения вопросов двусторонней экономической повестки и сотрудничества в рамках ЕАЭС.
Григорян отправился в Москву на фоне крупномасштабных военных действий в зоне карабахского конфликта. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров приглашал в Москву глав МИД Армении и Азербайджана Зограба Мнацаканяна и Джейхуна Байрамова для проведения переговоров о прекращении огня в Карабахе.
Утром 27 сентября Азербайджан совершил нападение на Республику Арцах (Нагорно-Карабахскую Республику), бои идут по всей линии соприкосновения войск. Артобстрелам и ударам азербайджанских БПЛА подвергаются также гражданская инфраструктура и мирные жители, в том числе - в столице НКР Степанакерте и других городах. Среди погибших есть мирные жители. Кроме того, при обстреле города Мартуни были ранены французские и армянские журналисты.
Самое значимое
Министр отметил, что недовольство связано с большим пакетом реформ в сфере образования
По словам премьера, последние три десятилетия в Азербайджане не стали временем переосмысления, раскаяния и примирения
В качестве меры пресечения избрана подписка о невыезде.
«В России высоко ценят отношения с Арменией, которые основаны на вековой традиции дружбы и взаимного уважения.
Partner news
Самое читаемое в разделе
Последние новости
Азербайджан нанес ракетный удар по мирным кварталам в Степанакерте Разрушены жилые дома
Лидеры ЕС: В конфликте в Карабахе не может быть внешнего вмешательства и военного решения Лидеры ЕС настаивают на недопустимости гибели мирного населения
Армянский врач: Осколочные ранения граждан говорит о беспорядочном обстреле ВС Азербайджана Осколочные и разрывные ранения свидетельствуют о целях массового поражения со стороны ВС Азербайджана
Армянские силы захватили азербайджанский БТР Ранее 2 октября армянские силы захватили танк Т-90 ВС Азербайджана