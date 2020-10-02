Вице-премьер Армении отправился в Москву

Вице-премьер Армении отправился в Москву
2 октября 2020 - 16:19 AMT

PanARMENIAN.Net - Заместитель премьер-министра Армении, сопредседатель межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между РА и РФ Мгер Григорян 2 октября отправился в Москву. Об этом сообщает пресс-служба правительства РА.

В Москве запланирована его встреча с вице-премьером РФ, сопредседателем комиссии с российской стороны Алексеем Оверчуком.

Планируется обсуждения вопросов двусторонней экономической повестки и сотрудничества в рамках ЕАЭС.

Григорян отправился в Москву на фоне крупномасштабных военных действий в зоне карабахского конфликта. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров приглашал в Москву глав МИД Армении и Азербайджана Зограба Мнацаканяна и Джейхуна Байрамова для проведения переговоров о прекращении огня в Карабахе.

Утром 27 сентября Азербайджан совершил нападение на Республику Арцах (Нагорно-Карабахскую Республику), бои идут по всей линии соприкосновения войск. Артобстрелам и ударам азербайджанских БПЛА подвергаются также гражданская инфраструктура и мирные жители, в том числе - в столице НКР Степанакерте и других городах. Среди погибших есть мирные жители. Кроме того, при обстреле города Мартуни были ранены французские и армянские журналисты.

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