Эрдоган: Иерусалим - это наш город

PanARMENIAN.Net - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, Иерусалим принадлежит Турции. Об этом он заявил 1 октября, имея в виду контроль Османской империи над городом на протяжении большей части современной эпохи, пишет The Times of Israel.

«В этом городе, который нам пришлось покинуть в слезах во время Первой мировой войны, до сих пор можно встретить следы османского сопротивления. Итак, Иерусалим - это наш город, город от нас», - заявил президент Турции.

Османская империя правила Иерусалимом с 1516 по 1917 год.

Как отмечает издание, современная Турецкая Республика давно подчеркивала свою прочную связь со священным городом, регулярно осуждая предполагаемые попытки Израиля «иудаизировать» его, а также признание администрацией США в декабре 2017 года Иерусалима столицей Государства Израиль.

«Еще один кризис, за которым внимательно следят наша страна и наша нация, - это притеснение Израилем палестинцев. Вопрос Иерусалима для нас не обычная геополитическая проблема. Прежде всего, нынешний внешний вид Старого города, который является сердцем Иерусалима, был построен (османским султаном) Сулейманом Великолепным, с его стенами, базаром и множеством зданий. Наши предки веками выказывали уважение, высоко оценивая этот город», - добавил Эрдоган.

По его словам, палестинский народ жил в Иерусалиме «тысячи лет», но был оккупирован, и «его права были нарушены».

6 декабря 2017 года президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон признает Иерусалим столицей Израиля и начинает процесс переноса туда своего посольства. Посольство было открыто в 2018 году.