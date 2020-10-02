Меркель: Перемирие - единственный способ решить конфликт в Карабахе
2 октября 2020 - 20:16 AMT
PanARMENIAN.Net - Европейский союз выступает за введение перемирия в Нагорном Карабахе, военными методами не достичь мирного решения конфликта. Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель 2 октября по итогам саммита лидеров ЕС в Брюсселе.
«Мы выступаем, конечно, за то, чтобы здесь было введено перемирие. Это единственная возможность мирно обсуждать решение этого сложного конфликта, но точно не военными методами», - заявила Меркель, пишет РИА Новости.
Утром 27 сентября Азербайджан совершил нападение на Республику Арцах (Нагорно-Карабахскую Республику), бои идут по всей линии соприкосновения войск. Артобстрелам и ударам азербайджанских БПЛА подвергаются также гражданская инфраструктура и мирные жители, в том числе - в столице НКР Степанакерте и других городах. Среди погибших есть мирные жители. Кроме того, при обстреле города Мартуни были ранены французские и армянские журналисты.
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