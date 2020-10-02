Азербайджан обстрелял автомобиль журналистов в Карабахе

PanARMENIAN.Net - ВС Азербайджана 2 октября вновь обстреляли журналистов в Карабахе. Об этом сообщил Единый армянский информационный центр.

«Автомобиль, перевозивший около десяти международных и местных журналистов в Мартакерт, был обстрелян врагом», - говорится в сообщении.

В результате очередной агрессии противника пострадавших нет.

1 октября в карабахском городе Мартуни под обстрел попали разные группы журналистов как местных, так и иностранных. Ранения получили 2 журналиста французского издания Le Monde, а их проводник был убит. Также ранения получили 2 армянских журналистов.

Утром 27 сентября Азербайджан совершил нападение на Республику Арцах (Нагорно-Карабахскую Республику), бои идут по всей линии соприкосновения войск. Артобстрелам и ударам азербайджанских БПЛА подвергаются также гражданская инфраструктура и мирные жители, в том числе - в столице НКР Степанакерте и других городах. Среди погибших есть мирные жители. Кроме того, при обстреле города Мартуни были ранены французские и армянские журналисты.