Путин в беседе с Пашиняном отметил важность прекращения боевых действий в Карабахе
2 октября 2020 - 19:08 AMT
PanARMENIAN.Net - 2 октября состоялся очередной телефонный разговор премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента РФ Владимира Путина, в ходе которого российский лидер отметил важность немедленного прекращения боевых действий в зоне карабахского конфликта. Об этом сообщает пресс-служба премьера РА.
Отмечается, что Путин также подчеркнул важность возобновления мирного процесса по урегулированию карабахского конфликта в русле совместного заявления президентов стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ от 1 октября.
Собеседники выразили серьезную озабоченность в связи с поступающей информацией о вовлечении в военные действия в Карабахе иностранных боевиков и незаконных вооруженных формирований с Ближнего Востока.
Пашинян вновь обратил внимание на факт крайне дестабилизирующего поведения Турции и вмешательства в боевые действия.
Было условлено о продолжении контактов в различных форматах.
1 октября президенты России, США и Франции Владимир Путин, Дональд Трамп и Эмманюэль Макрон в качестве глав стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ приняли совместное заявление по ситуации в Карабахе. Они призвали стороны немедленно прекратить военные действия и сесть за стол переговоров.
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