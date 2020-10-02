Путин в беседе с Пашиняном отметил важность прекращения боевых действий в Карабахе

PanARMENIAN.Net - 2 октября состоялся очередной телефонный разговор премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента РФ Владимира Путина, в ходе которого российский лидер отметил важность немедленного прекращения боевых действий в зоне карабахского конфликта. Об этом сообщает пресс-служба премьера РА.

Отмечается, что Путин также подчеркнул важность возобновления мирного процесса по урегулированию карабахского конфликта в русле совместного заявления президентов стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ от 1 октября.

Собеседники выразили серьезную озабоченность в связи с поступающей информацией о вовлечении в военные действия в Карабахе иностранных боевиков и незаконных вооруженных формирований с Ближнего Востока.

Пашинян вновь обратил внимание на факт крайне дестабилизирующего поведения Турции и вмешательства в боевые действия.

Было условлено о продолжении контактов в различных форматах.

1 октября президенты России, США и Франции Владимир Путин, Дональд Трамп и Эмманюэль Макрон в качестве глав стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ приняли совместное заявление по ситуации в Карабахе. Они призвали стороны немедленно прекратить военные действия и сесть за стол переговоров.

Утром 27 сентября Азербайджан совершил нападение на Республику Арцах (Нагорно-Карабахскую Республику), бои идут по всей линии соприкосновения войск. Артобстрелам и ударам азербайджанских БПЛА подвергаются также гражданская инфраструктура и мирные жители, в том числе - в столице НКР Степанакерте и других городах. Среди погибших есть мирные жители. Кроме того, при обстреле города Мартуни были ранены французские и армянские журналисты.