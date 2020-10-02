Армянские силы захватили азербайджанский БТР

PanARMENIAN.Net - Армянские силы в ходе крупномасштабных военных действий в зоне карабахского конфликта 2 октября подбили и захватили бронетранспортер БТР-82А. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РА Арцрун Ованнисян.

Он опубликовал фотографии захваченного БТР, на которых видно, что тот подбит. Также на фото видно тело одного из членов экипажа противника.

Ранее 2 октября армянские силы захватили танк Т-90 ВС Азербайджана.

Утром 27 сентября Азербайджан совершил нападение на Республику Арцах (Нагорно-Карабахскую Республику), бои идут по всей линии соприкосновения войск. Артобстрелам и ударам азербайджанских БПЛА подвергаются также гражданская инфраструктура и мирные жители, в том числе - в столице НКР Степанакерте и других городах. Среди погибших есть мирные жители. Кроме того, при обстреле города Мартуни были ранены французские и армянские журналисты.