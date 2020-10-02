Армянские силы захватили азербайджанский БТР
2 октября 2020 - 19:09 AMT
PanARMENIAN.Net - Армянские силы в ходе крупномасштабных военных действий в зоне карабахского конфликта 2 октября подбили и захватили бронетранспортер БТР-82А. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РА Арцрун Ованнисян.
Он опубликовал фотографии захваченного БТР, на которых видно, что тот подбит. Также на фото видно тело одного из членов экипажа противника.
Ранее 2 октября армянские силы захватили танк Т-90 ВС Азербайджана.
Утром 27 сентября Азербайджан совершил нападение на Республику Арцах (Нагорно-Карабахскую Республику), бои идут по всей линии соприкосновения войск. Артобстрелам и ударам азербайджанских БПЛА подвергаются также гражданская инфраструктура и мирные жители, в том числе - в столице НКР Степанакерте и других городах. Среди погибших есть мирные жители. Кроме того, при обстреле города Мартуни были ранены французские и армянские журналисты.
Самое значимое
Отмечается, что в МИД России глубоко озабочены этими процессами
Это произойдет 21 сентября, в День независимости Армении
В свою очередь, вице-губернатор Калифорнии Элени Куналакис отметила, что нападение на армянскую школу - это преступление
За сутки выздоровели 12 человек
Partner news
Последние новости
Армянский врач: Осколочные ранения граждан говорит о беспорядочном обстреле ВС Азербайджана Осколочные и разрывные ранения свидетельствуют о целях массового поражения со стороны ВС Азербайджана
Путин в беседе с Пашиняном отметил важность прекращения боевых действий в Карабахе Пашинян вновь обратил внимание на факт крайне дестабилизирующего поведения Турции
Азербайджан обстрелял автомобиль журналистов в Карабахе Пострадавших нет
Меркель: Перемирие - единственный способ решить конфликт в Карабахе В ЕС считают, что военными методами не достичь мирного решения конфликта