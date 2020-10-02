Армянский врач: Осколочные ранения граждан говорит о беспорядочном обстреле ВС Азербайджана

PanARMENIAN.Net - У большинства раненых в результате обстрела ВС Азербайджана населенных пунктов Карабаха осколочные ранения. Об этом заявил ректор Ереванского государственного медицинского университета (ЕГМУ).

По его словам, характер ранений мирных граждан свидетельствует о беспорядочном обстреле со стороны ВС Азербайджана.

«Неразборчивость применения силы со стороны Азербайджана носит совершенно негуманный характер. Видя повреждения пострадавших, мы можем констатировать, что вооружение, применяемое Азербайджаном, противоречит всем ценностям гуманизма. Таким образом, мы можем сказать, что использование этого оружия антигуманно», - заявил Мурадян.

Он отметил, что осколочные и разрывные ранения свидетельствуют о целях массового поражения со стороны ВС Азербайджана, что угрожает не только военным, но и гражданскому населению.

Утром 27 сентября Азербайджан совершил нападение на Республику Арцах (Нагорно-Карабахскую Республику), бои идут по всей линии соприкосновения войск. Артобстрелам и ударам азербайджанских БПЛА подвергаются также гражданская инфраструктура и мирные жители, в том числе - в столице НКР Степанакерте и других городах. Среди погибших есть мирные жители. Кроме того, при обстреле города Мартуни были ранены французские и армянские журналисты.