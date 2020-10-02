Лидеры ЕС: В конфликте в Карабахе не может быть внешнего вмешательства и военного решения

PanARMENIAN.Net - В карабахском конфликте не может быть военного решения, а также какого-либо внешнего вмешательства. Об этом говорится совмествном заявлении по итогам саммита лидеров Евросоюза, который состоялся 1-2 октября.

«В конфликте не может быть ни военного решения, ни какого-либо внешнего вмешательства. Азербайджан и Армения должны начать предметные переговоры без предварительных условий», - говорится в заявлении.

ЕС призывает к немедленному прекращению боевых действий и настоятельно призывает стороны вновь заявить о своей приверженности устойчивому прекращению огня и мирному урегулированию конфликта.

Кроме того, лидеры ЕС настаивают на недопустимости гибели мирного населения.

Лидеры ЕС также выразили свою поддержку сопредседателям Минской группы ОБСЕ и призвали главу дипломатии Евросоюза изучить вопрос о дальнейшей поддержке ЕС в процессе мирного урегулирования.

Ранее премьер Армении Никол Пашинян заявил, что на этом этапе азербайджанская сторона не подает никаких признаков прекращения атак в зоне карабахского конфликта. «Турция и Азербайджан должны прекратить боевые действия, потому что именно они являются наступательной стороной, и в настоящий момент они убивают армян. Нагорный Карабах не может быть разоружен, так как это приведет к геноциду. Население находится перед угрозой существования. На этом этапе противоположная сторона не подает никаких признаков прекращения атак», - заявил премьер.

Утром 27 сентября Азербайджан совершил нападение на Республику Арцах (Нагорно-Карабахскую Республику), бои идут по всей линии соприкосновения войск. Артобстрелам и ударам азербайджанских БПЛА подвергаются также гражданская инфраструктура и мирные жители, в том числе - в столице НКР Степанакерте и других городах. Среди погибших есть мирные жители. Кроме того, при обстреле города Мартуни были ранены французские и армянские журналисты.