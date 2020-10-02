Азербайджан нанес ракетный удар по мирным кварталам в Степанакерте

PanARMENIAN.Net - ВС Азербайджана вновь нанес удар по столице Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) Степанакерту. Об этом заявил омбудсмен Арцаха Артак Бегларян.

«Минутами ранее Азербайджан 3 раза ударил по Степанакерту тяжелыми ракетами», - отметил он.

По его словам, жилые дома, предположительно, разрушены, есть много пострадавших.

Ранее 2 октября Азербайджанские ВС взяли под прицел гражданскую инфраструктуру и гражданское население Степанакерта. В результате удара ВС противника в Степанакерте пострадали многие объекты гражданской инфраструктуры, есть раненые мирные жители. Пострадала также Спасательная служба.

Утром 27 сентября Азербайджан совершил нападение на Республику Арцах (Нагорно-Карабахскую Республику), бои идут по всей линии соприкосновения войск. Артобстрелам и ударам азербайджанских БПЛА подвергаются также гражданская инфраструктура и мирные жители, в том числе - в столице НКР Степанакерте и других городах. Среди погибших есть мирные жители. Кроме того, при обстреле города Мартуни были ранены французские и армянские журналисты.