Азербайджан нанес ракетный удар по мирным кварталам в Степанакерте
2 октября 2020 - 20:32 AMT
PanARMENIAN.Net - ВС Азербайджана вновь нанес удар по столице Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) Степанакерту. Об этом заявил омбудсмен Арцаха Артак Бегларян.
«Минутами ранее Азербайджан 3 раза ударил по Степанакерту тяжелыми ракетами», - отметил он.
По его словам, жилые дома, предположительно, разрушены, есть много пострадавших.
Ранее 2 октября Азербайджанские ВС взяли под прицел гражданскую инфраструктуру и гражданское население Степанакерта. В результате удара ВС противника в Степанакерте пострадали многие объекты гражданской инфраструктуры, есть раненые мирные жители. Пострадала также Спасательная служба.
Утром 27 сентября Азербайджан совершил нападение на Республику Арцах (Нагорно-Карабахскую Республику), бои идут по всей линии соприкосновения войск. Артобстрелам и ударам азербайджанских БПЛА подвергаются также гражданская инфраструктура и мирные жители, в том числе - в столице НКР Степанакерте и других городах. Среди погибших есть мирные жители. Кроме того, при обстреле города Мартуни были ранены французские и армянские журналисты.
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