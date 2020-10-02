Канцлер Австрии призвал ЕС ввести санкции против Турции

PanARMENIAN.Net - Канцлер Австрии Себастьян Курц призвал Евросоюз ввести санкции в отношении Турции.

Он отметил, что необходимо прекратить переговоры с Турцией о вступлении в ЕС и ввести санкции в связи с провокациями этой страны в отношении Греции в Средиземноморье, репрессиями в отношении журналистов и членов оппозиции, пишет Reuters.

«Наконец-то нам нужно увидеть четкую реакцию на действия Турции. Европейский Союз должен наконец установить красную черту для президента (Реджепа Тайипа) Эрдогана, что означает конец переговоров о вступлении и санкции против Турции», - отметил Курц.

Утром 27 сентября Азербайджан совершил нападение на Республику Арцах (Нагорно-Карабахскую Республику), бои идут по всей линии соприкосновения войск. Артобстрелам и ударам азербайджанских БПЛА подвергаются также гражданская инфраструктура и мирные жители, в том числе - в столице НКР Степанакерте и других городах. Среди погибших есть мирные жители. Кроме того, при обстреле города Мартуни были ранены французские и армянские журналисты.