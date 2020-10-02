ВС Азербайджана за сутки потеряли 540 солдат, 6 самолетов, 45 единиц бронетехники

PanARMENIAN.Net - За последние сутки крупномасштабных военных действий в зоне карабахского конфликта Азербайджан потерял 540 военнослужащих. Об этом заявил 2 октября в ходе брифинга официальный представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

Более 700 военнослужащих противника ранены. Кроме того, за сутки боев противник потерял 45 единиц различных видов бронетехники, 6 БПЛА, 3 вертолета и 6 самолетов, большая часть из которых была выведена из строя не в воздухе.

Ованнисян отметил, что бои идут в основном на северном и южном направлениях фронта. Он добавил, что ВС Азербайджана в течение всего дня неоднократно наносили удары по гражданским инфраструктурам, в том числе в столице Карабаха Степанакерте. В результате подобных действий Азербайджана пострадали мирные жители.

Утром 27 сентября Азербайджан совершил нападение на Республику Арцах (Нагорно-Карабахскую Республику), бои идут по всей линии соприкосновения войск. Артобстрелам и ударам азербайджанских БПЛА подвергаются также гражданская инфраструктура и мирные жители, в том числе - в столице НКР Степанакерте и других городах. Среди погибших есть мирные жители. Кроме того, при обстреле города Мартуни были ранены французские и армянские журналисты.