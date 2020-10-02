Фото: Азербайджан обстрелял жилые дома в столице Карабаха

Фото: Азербайджан обстрелял жилые дома в столице Карабаха
2 октября 2020 - 21:46 AMT

PanARMENIAN.Net - Армянская стороны опубликовала первые кадры последствий обстрела со стороны ВС Азербайджана столицы Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) Степанакерта.

Азербайджанские ВС взяли под прицел гражданскую инфраструктуру и гражданское население Степанакерта. На кадрах виден разрушенный тяжелыми ракетами ВС Азербайджана жилой дом, в котором взрывной волной выбиты окна.

Омбудсмен Арцаха Артак Бегларян заявил, что в результате 3 ударов есть пострадавшие мирные жители.

Утром 27 сентября Азербайджан совершил нападение на Республику Арцах (Нагорно-Карабахскую Республику), бои идут по всей линии соприкосновения войск. Артобстрелам и ударам азербайджанских БПЛА подвергаются также гражданская инфраструктура и мирные жители, в том числе - в столице НКР Степанакерте и других городах. Среди погибших есть мирные жители. Кроме того, при обстреле города Мартуни были ранены французские и армянские журналисты.

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