Пашинян и Макрон считают недопустимым участие террористов в военных действиях в Карабахе
2 октября 2020 - 22:41 AMT
PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел очередной телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, и в ходе беседы стороны вновь посчитали недопустимым участие иностранных боевиков-террористов в военных действиях в зоне карабахского конфликта. Об этом сообщила пресс-служба премьера РА.
Премьер поблагодарил Макрона за принципиальную и конструктивную позицию Франции о недопустимости развязывания войны.
Президент Франции подчеркнул важность немедленного прекращения военных действий и возобновления мирного процесса в русле заявления президентов стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ от 1 октября.
1 октября президенты России, США и Франции Владимир Путин, Дональд Трамп и Эмманюэль Макрон в качестве глав стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ приняли совместное заявление по ситуации в Карабахе. Они призвали стороны немедленно прекратить военные действия и сесть за стол переговоров.
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