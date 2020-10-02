Пашинян и Макрон считают недопустимым участие террористов в военных действиях в Карабахе

PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел очередной телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, и в ходе беседы стороны вновь посчитали недопустимым участие иностранных боевиков-террористов в военных действиях в зоне карабахского конфликта. Об этом сообщила пресс-служба премьера РА.

Премьер поблагодарил Макрона за принципиальную и конструктивную позицию Франции о недопустимости развязывания войны.

Президент Франции подчеркнул важность немедленного прекращения военных действий и возобновления мирного процесса в русле заявления президентов стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ от 1 октября.

1 октября президенты России, США и Франции Владимир Путин, Дональд Трамп и Эмманюэль Макрон в качестве глав стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ приняли совместное заявление по ситуации в Карабахе. Они призвали стороны немедленно прекратить военные действия и сесть за стол переговоров.

Утром 27 сентября Азербайджан совершил нападение на Республику Арцах (Нагорно-Карабахскую Республику), бои идут по всей линии соприкосновения войск. Артобстрелам и ударам азербайджанских БПЛА подвергаются также гражданская инфраструктура и мирные жители, в том числе - в столице НКР Степанакерте и других городах. Среди погибших есть мирные жители. Кроме того, при обстреле города Мартуни были ранены французские и армянские журналисты.