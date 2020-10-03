ОБСЕ о Карабахе: Нападения на мирных жителей недопустимы, соблюдайте международные обязательства

PanARMENIAN.Net - Сопредседатели Минской группы ОБСЕ Игорь Попов (РФ), Стефан Висконти (Франция) и Эндрю Шофер (США) выступили с официальным заявлением в связи с крупномасштабными военными действиями в зоне карабахского конфликта и отметили, что нападения на мирных жителей или адресованные им угрозы недопустимы ни при каких обстоятельствах.

«Сопредседатели решительно осуждают продолжающееся насилие в зоне нагорно-карабахского конфликта, а также взятие под прицел территории Армении и Азербайджана – вдали от линии соприкосновения, и выражают тревогу в связи с сообщениями о росте числа жертв среди гражданского населения», - говорится в заявлении.

Отмечается, что сопредседатели призывают стороны полностью соблюдать свои международные обязательства по защите гражданского населения.

«Сопредседатели также подчеркивают, что участие в эскалации насилия со стороны внешних сторон подрывает усилия по достижению прочного мира в регионе.

Ссылаясь на заявление президентов трех стран-сопредседателей от 1 октября, сопредседатели еще раз призывают к немедленному прекращению боевых действий и возобновлению предметных переговоров, добросовестно и без предварительных условий», - отмечается в сообщении.

Сопредседатели также настоятельно призывают к немедленному прекращению огня в гуманитарных целях, чтобы обеспечить эвакуацию останков погибших военнослужащих в координации с ОБСЕ и МККК.

1 октября президенты России, США и Франции Владимир Путин, Дональд Трамп и Эмманюэль Макрон в качестве глав стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ приняли совместное заявление по ситуации в Карабахе. Они призвали стороны немедленно прекратить военные действия и сесть за стол переговоров.

Утром 27 сентября Азербайджан совершил нападение на Республику Арцах (Нагорно-Карабахскую Республику), бои идут по всей линии соприкосновения войск. Артобстрелам и ударам азербайджанских БПЛА подвергаются также гражданская инфраструктура и мирные жители, в том числе - в столице НКР Степанакерте и других городах. Среди погибших есть мирные жители. Кроме того, при обстреле города Мартуни были ранены французские и армянские журналисты.