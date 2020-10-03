ОБСЕ о Карабахе: Нападения на мирных жителей недопустимы, соблюдайте международные обязательства

ОБСЕ о Карабахе: Нападения на мирных жителей недопустимы, соблюдайте международные обязательства
3 октября 2020 - 00:59 AMT

PanARMENIAN.Net - Сопредседатели Минской группы ОБСЕ Игорь Попов (РФ), Стефан Висконти (Франция) и Эндрю Шофер (США) выступили с официальным заявлением в связи с крупномасштабными военными действиями в зоне карабахского конфликта и отметили, что нападения на мирных жителей или адресованные им угрозы недопустимы ни при каких обстоятельствах.

«Сопредседатели решительно осуждают продолжающееся насилие в зоне нагорно-карабахского конфликта, а также взятие под прицел территории Армении и Азербайджана – вдали от линии соприкосновения, и выражают тревогу в связи с сообщениями о росте числа жертв среди гражданского населения», - говорится в заявлении.

Отмечается, что сопредседатели призывают стороны полностью соблюдать свои международные обязательства по защите гражданского населения.

«Сопредседатели также подчеркивают, что участие в эскалации насилия со стороны внешних сторон подрывает усилия по достижению прочного мира в регионе.

Ссылаясь на заявление президентов трех стран-сопредседателей от 1 октября, сопредседатели еще раз призывают к немедленному прекращению боевых действий и возобновлению предметных переговоров, добросовестно и без предварительных условий», - отмечается в сообщении.

Сопредседатели также настоятельно призывают к немедленному прекращению огня в гуманитарных целях, чтобы обеспечить эвакуацию останков погибших военнослужащих в координации с ОБСЕ и МККК.

1 октября президенты России, США и Франции Владимир Путин, Дональд Трамп и Эмманюэль Макрон в качестве глав стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ приняли совместное заявление по ситуации в Карабахе. Они призвали стороны немедленно прекратить военные действия и сесть за стол переговоров.

Утром 27 сентября Азербайджан совершил нападение на Республику Арцах (Нагорно-Карабахскую Республику), бои идут по всей линии соприкосновения войск. Артобстрелам и ударам азербайджанских БПЛА подвергаются также гражданская инфраструктура и мирные жители, в том числе - в столице НКР Степанакерте и других городах. Среди погибших есть мирные жители. Кроме того, при обстреле города Мартуни были ранены французские и армянские журналисты.

 Самое значимое
Москва призывает к немедленному выводу террористов и наемников из зоны конфликта в КарабахеМосква призывает к немедленному выводу террористов и наемников из зоны конфликта в Карабахе
Отмечается, что в МИД России глубоко озабочены этими процессами
Бурдж-Халифа в Дубае и небоскреб в Абу-Даби окрасятся в цвета армянского флагаБурдж-Халифа в Дубае и небоскреб в Абу-Даби окрасятся в цвета армянского флага
Это произойдет 21 сентября, в День независимости Армении
Губернатор Калифорнии осудил акт вандализма в отношении армянской школы в Сан-ФранцискоГубернатор Калифорнии осудил акт вандализма в отношении армянской школы в Сан-Франциско
В свою очередь, вице-губернатор Калифорнии Элени Куналакис отметила, что нападение на армянскую школу - это преступление
В Арцахе выявлено 4 новых случая коронавирусаВ Арцахе выявлено 4 новых случая коронавируса
За сутки выздоровели 12 человек
Partner news
 Статьи
Как Азербайджан готовился напасть на Карабах

Хронология действий Баку и Анкары

 Самое читаемое в разделе
Армения будет участвовать в миротворческих учениях ОДКБ в Белоруссии
Резиденцию парламента Арцаха в 2022 году перенесут в Шуши
В Сан-Франциско подожгли одно из зданий армянской церкви
Президент НКР присвоил участнику Апрельской войны 2016 года Урфаняну звание «Герой Арцаха»
Главная
Все новости
Обзор: Армения и мир
Архив за 3 октября 2020
Другие новости раздела
 Последние новости
Пашинян и Макрон считают недопустимым участие террористов в военных действиях в Карабахе Премьер поблагодарил Макрона за принципиальную и конструктивную позицию Франции
Канцлер Австрии призвал ЕС ввести санкции против Турции Он заявил о необходимости прекратить переговоры с Турцией о вступлении в ЕС
Лидеры ЕС: В конфликте в Карабахе не может быть внешнего вмешательства и военного решения Лидеры ЕС настаивают на недопустимости гибели мирного населения
Армянский врач: Осколочные ранения граждан говорит о беспорядочном обстреле ВС Азербайджана Осколочные и разрывные ранения свидетельствуют о целях массового поражения со стороны ВС Азербайджана