Азербайджан новыми силами наступает на севере и юге карабахского фронта
3 октября 2020 - 10:59 AMT
PanARMENIAN.Net - В течение ночи в зоне карабахского конфликта бои продолжались с разной интенсивностью, на данный момент наиболее ожесточенные бои ведутся на северном и южном направлениях линии фронта. Об этом сообщает Единый армянский информационный центр.
Отмечается, что на севере и юге ВС Азербайджана, бросив на фронт новые силы, перешли в наступление.
«Подразделения Армии обороны НКР оказывают героическое сопротивление, нанося противнику большие потери», - говорится в сообщении.
Как сообщила пресс-секретарь Минобороны РА Шушан Степанян, 3 октября, в районе 08:25, в южном направлении был поражен самолет ВС Азербайджана. А через 20 минут армянские силы сбили еще 2 самолета противника.
Утром 27 сентября Азербайджан совершил нападение на Республику Арцах (Нагорно-Карабахскую Республику), бои идут по всей линии соприкосновения войск. Артобстрелам и ударам азербайджанских БПЛА подвергаются также гражданская инфраструктура и мирные жители, в том числе - в столице НКР Степанакерте и других городах. Среди погибших есть мирные жители. Кроме того, при обстреле города Мартуни были ранены французские и армянские журналисты.
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