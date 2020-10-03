Азербайджан новыми силами наступает на севере и юге карабахского фронта

PanARMENIAN.Net - В течение ночи в зоне карабахского конфликта бои продолжались с разной интенсивностью, на данный момент наиболее ожесточенные бои ведутся на северном и южном направлениях линии фронта. Об этом сообщает Единый армянский информационный центр.

Отмечается, что на севере и юге ВС Азербайджана, бросив на фронт новые силы, перешли в наступление.

«Подразделения Армии обороны НКР оказывают героическое сопротивление, нанося противнику большие потери», - говорится в сообщении.

Как сообщила пресс-секретарь Минобороны РА Шушан Степанян, 3 октября, в районе 08:25, в южном направлении был поражен самолет ВС Азербайджана. А через 20 минут армянские силы сбили еще 2 самолета противника.

Утром 27 сентября Азербайджан совершил нападение на Республику Арцах (Нагорно-Карабахскую Республику), бои идут по всей линии соприкосновения войск. Артобстрелам и ударам азербайджанских БПЛА подвергаются также гражданская инфраструктура и мирные жители, в том числе - в столице НКР Степанакерте и других городах. Среди погибших есть мирные жители. Кроме того, при обстреле города Мартуни были ранены французские и армянские журналисты.