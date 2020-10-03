Посольство США в Армении призвало своих граждан не выезжать за пределы Еревана

Посольство США в Армении призвало своих граждан не выезжать за пределы Еревана
3 октября 2020 - 12:15 AMT

PanARMENIAN.Net - Посольство США в Армении призвало граждан своей страны по возможности избегать поездок за пределы Еревана в связи с крупномасштабными военными действиями в зоне карабахского конфликта. Об этом сообщила пресс-служба посольства.

«Посольство США проинструктировало сотрудников посольства и членов их семей не выезжать за пределы Еревана. В соответствии с предыдущими предупреждениями безопасности посольство США в Армении также продолжает призывать граждан США избегать поездок к югу от Еревана, к востоку от озера Севан и к востоку от автомагистралей M4 и M16 к северу от Дилижанского национального парка и до границы с Грузией в Тавушской области», - говорится в заявлении.

Кроме того, посольство также предупреждает не ездить в Нагорный Карабах.

26 сентября посольства США в Армении и Азербайджане призвали своих граждан воздержаться от поездок к линии соприкосновения и границе и проявить осторожность.

Утром 27 сентября Азербайджан совершил нападение на Республику Арцах (Нагорно-Карабахскую Республику), бои идут по всей линии соприкосновения войск. Артобстрелам и ударам азербайджанских БПЛА подвергаются также гражданская инфраструктура и мирные жители, в том числе - в столице НКР Степанакерте и других городах. Среди погибших есть мирные жители. Кроме того, при обстреле города Мартуни были ранены французские и армянские журналисты.

 Самое значимое
Москва призывает к немедленному выводу террористов и наемников из зоны конфликта в КарабахеМосква призывает к немедленному выводу террористов и наемников из зоны конфликта в Карабахе
Отмечается, что в МИД России глубоко озабочены этими процессами
Бурдж-Халифа в Дубае и небоскреб в Абу-Даби окрасятся в цвета армянского флагаБурдж-Халифа в Дубае и небоскреб в Абу-Даби окрасятся в цвета армянского флага
Это произойдет 21 сентября, в День независимости Армении
Губернатор Калифорнии осудил акт вандализма в отношении армянской школы в Сан-ФранцискоГубернатор Калифорнии осудил акт вандализма в отношении армянской школы в Сан-Франциско
В свою очередь, вице-губернатор Калифорнии Элени Куналакис отметила, что нападение на армянскую школу - это преступление
В Арцахе выявлено 4 новых случая коронавирусаВ Арцахе выявлено 4 новых случая коронавируса
За сутки выздоровели 12 человек
Partner news
 Статьи
Как Азербайджан готовился напасть на Карабах

Хронология действий Баку и Анкары

 Самое читаемое в разделе
Армения будет участвовать в миротворческих учениях ОДКБ в Белоруссии
Резиденцию парламента Арцаха в 2022 году перенесут в Шуши
В Сан-Франциско подожгли одно из зданий армянской церкви
В Арцахе подтвердилось еще 3 случая Covid-19
Главная
Все новости
Обзор: Армения и мир
Другие новости раздела
 Последние новости
В Армении число активных больных Covid-19 превысило 6000 От последствий вируса за сутки умерло 6 человек
Трюдо: МИД Канады расследует возможное использование нашей военной техники в Карабахе Он призвал к спокойствию
Азербайджан новыми силами наступает на севере и юге карабахского фронта Армянская сторона сбила 3 самолета противника
Пашинян и Макрон считают недопустимым участие террористов в военных действиях в Карабахе Премьер поблагодарил Макрона за принципиальную и конструктивную позицию Франции