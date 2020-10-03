Посольство США в Армении призвало своих граждан не выезжать за пределы Еревана

PanARMENIAN.Net - Посольство США в Армении призвало граждан своей страны по возможности избегать поездок за пределы Еревана в связи с крупномасштабными военными действиями в зоне карабахского конфликта. Об этом сообщила пресс-служба посольства.

«Посольство США проинструктировало сотрудников посольства и членов их семей не выезжать за пределы Еревана. В соответствии с предыдущими предупреждениями безопасности посольство США в Армении также продолжает призывать граждан США избегать поездок к югу от Еревана, к востоку от озера Севан и к востоку от автомагистралей M4 и M16 к северу от Дилижанского национального парка и до границы с Грузией в Тавушской области», - говорится в заявлении.

Кроме того, посольство также предупреждает не ездить в Нагорный Карабах.

26 сентября посольства США в Армении и Азербайджане призвали своих граждан воздержаться от поездок к линии соприкосновения и границе и проявить осторожность.

Утром 27 сентября Азербайджан совершил нападение на Республику Арцах (Нагорно-Карабахскую Республику), бои идут по всей линии соприкосновения войск. Артобстрелам и ударам азербайджанских БПЛА подвергаются также гражданская инфраструктура и мирные жители, в том числе - в столице НКР Степанакерте и других городах. Среди погибших есть мирные жители. Кроме того, при обстреле города Мартуни были ранены французские и армянские журналисты.