Трюдо: МИД Канады расследует возможное использование нашей военной техники в Карабахе

PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Канады Джастин Трюдо выступил с заявлением о ситуации в зоне карабахского конфликта, отметив, что министр иностранных дел Канады начал расследование о возможном использовании военной техники этой страны в боях в Карабахе.

В Канаде продажа оружия и боеприпасов запрещена, если они могут быть использованы в нарушение международного гуманитарного права или прав человека.

«Мы крайне обеспокоены ситуацией в Нагорном Карабахе. Это конфликт, который бушует уже давно, но последняя эскалация чрезвычайно важна как для вовлеченных стран, так и для региона. Мы должны увидеть деэскалацию боевых действий, мы должны увидеть возобновление диалога и переговоров», - заявил Трюдо, сообщает посольство РА в Канаде.

Он призвал к спокойствию и отметил, что Канада работает с международными партнерами для разрешения ситуации в Карабахе.

«У этого конфликта нет военного решения, его можно разрешить только путем надлежащего диалога и взаимодействия.

Что касается сведений о возможном использовании канадской военной техники, хочу сообщить, что министр иностранных дел начал расследование того, что конкретно произошло. Необходимо, чтобы ожидания Канады относительно ненарушения прав человека всегда уважались. Сообщим дополнительно, когда станет понятно больше», - подчеркнул премьер.

Министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань, в свою очередь, заявил, что готов приостановить выдачу разрешений на экспорт военной продукции Турции, если расследование установит, что канадские технологии использованы в турецком вооружении в зоне карабахского конфликта.

Ранее армянская община Канады призвала приостановить экспорт датчика наведения, произведенного канадской компанией, который предположительно используется на турецких боевых дронах.

Утром 27 сентября Азербайджан совершил нападение на Республику Арцах (Нагорно-Карабахскую Республику), бои идут по всей линии соприкосновения войск. Артобстрелам и ударам азербайджанских БПЛА подвергаются также гражданская инфраструктура и мирные жители, в том числе - в столице НКР Степанакерте и других городах. Среди погибших есть мирные жители. Кроме того, при обстреле города Мартуни были ранены французские и армянские журналисты.