Президент Карабаха примет непосредственное участие в боях
3 октября 2020 - 10:36 AMT
PanARMENIAN.Net - Президент Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) Араик Арутюнян отправился на передовую, чтобы принять непосредственное участие в крупномасштабных военных действий в зоне карабахского конфликта.
В своем послании к генералам, офицерам, сержантам, солдатам, соратникам и добровольцам он заявил, что по всей линии соприкосновения Арцаха и Азербайджана с разной интенсивностью идут тяжелые бои, и он с подразделениями специального назначения отбывает на передовую, «чтобы провести свой бой, так как я будут ценнее уже на передовой, чем в тылу».
«Подверглись обстрелу гражданские населенные пункты, в том числе и столица Степанакерт. Народ и родина под угрозой: под угрозой оказалось также наше право независимо и достойно и жить созидать на собственной земле, освобожденной ценой крови армянских сынов.
Призываю всех вас немедленно встать и самоотверженно защищать наше нерушимое право жить на собственной родине без угрозы своему существованию», - отметил президент.
Он подчеркнул, что это священная отечественная война, в которой Арцах должен победить благодаря максимальному участию и самоотверженности каждого.
«Армянская армия сегодня является живым олицетворением и стержнем национального единства и сплоченности.
Сейчас вновь настал час всей нацией превратиться в сплоченную и мощную армию, духовную отечественную защиту, об которую врежутся все чужие вихри и будут отброшены, потеряв голову.
Это наш последний бой, в котором мы непременно победим», - говорится в послании президента.
Утром 27 сентября Азербайджан совершил нападение на Республику Арцах (Нагорно-Карабахскую Республику), бои идут по всей линии соприкосновения войск. Артобстрелам и ударам азербайджанских БПЛА подвергаются также гражданская инфраструктура и мирные жители, в том числе - в столице НКР Степанакерте и других городах. Среди погибших есть мирные жители. Кроме того, при обстреле города Мартуни были ранены французские и армянские журналисты.
Самое значимое
Отмечается, что в МИД России глубоко озабочены этими процессами
Это произойдет 21 сентября, в День независимости Армении
В свою очередь, вице-губернатор Калифорнии Элени Куналакис отметила, что нападение на армянскую школу - это преступление
За сутки выздоровели 12 человек
Partner news
Последние новости
В Армении число активных больных Covid-19 превысило 6000 От последствий вируса за сутки умерло 6 человек
Трюдо: МИД Канады расследует возможное использование нашей военной техники в Карабахе Он призвал к спокойствию
Азербайджан новыми силами наступает на севере и юге карабахского фронта Армянская сторона сбила 3 самолета противника
Пашинян и Макрон считают недопустимым участие террористов в военных действиях в Карабахе Премьер поблагодарил Макрона за принципиальную и конструктивную позицию Франции