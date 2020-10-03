Президент Карабаха примет непосредственное участие в боях

PanARMENIAN.Net - Президент Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) Араик Арутюнян отправился на передовую, чтобы принять непосредственное участие в крупномасштабных военных действий в зоне карабахского конфликта.

В своем послании к генералам, офицерам, сержантам, солдатам, соратникам и добровольцам он заявил, что по всей линии соприкосновения Арцаха и Азербайджана с разной интенсивностью идут тяжелые бои, и он с подразделениями специального назначения отбывает на передовую, «чтобы провести свой бой, так как я будут ценнее уже на передовой, чем в тылу».

«Подверглись обстрелу гражданские населенные пункты, в том числе и столица Степанакерт. Народ и родина под угрозой: под угрозой оказалось также наше право независимо и достойно и жить созидать на собственной земле, освобожденной ценой крови армянских сынов.

Призываю всех вас немедленно встать и самоотверженно защищать наше нерушимое право жить на собственной родине без угрозы своему существованию», - отметил президент.

Он подчеркнул, что это священная отечественная война, в которой Арцах должен победить благодаря максимальному участию и самоотверженности каждого.

«Армянская армия сегодня является живым олицетворением и стержнем национального единства и сплоченности.

Сейчас вновь настал час всей нацией превратиться в сплоченную и мощную армию, духовную отечественную защиту, об которую врежутся все чужие вихри и будут отброшены, потеряв голову.

Это наш последний бой, в котором мы непременно победим», - говорится в послании президента.

Утром 27 сентября Азербайджан совершил нападение на Республику Арцах (Нагорно-Карабахскую Республику), бои идут по всей линии соприкосновения войск. Артобстрелам и ударам азербайджанских БПЛА подвергаются также гражданская инфраструктура и мирные жители, в том числе - в столице НКР Степанакерте и других городах. Среди погибших есть мирные жители. Кроме того, при обстреле города Мартуни были ранены французские и армянские журналисты.