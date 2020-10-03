Президент Карабаха примет непосредственное участие в боях

Президент Карабаха примет непосредственное участие в боях
3 октября 2020 - 10:36 AMT

PanARMENIAN.Net - Президент Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) Араик Арутюнян отправился на передовую, чтобы принять непосредственное участие в крупномасштабных военных действий в зоне карабахского конфликта.

В своем послании к генералам, офицерам, сержантам, солдатам, соратникам и добровольцам он заявил, что по всей линии соприкосновения Арцаха и Азербайджана с разной интенсивностью идут тяжелые бои, и он с подразделениями специального назначения отбывает на передовую, «чтобы провести свой бой, так как я будут ценнее уже на передовой, чем в тылу».

«Подверглись обстрелу гражданские населенные пункты, в том числе и столица Степанакерт. Народ и родина под угрозой: под угрозой оказалось также наше право независимо и достойно и жить созидать на собственной земле, освобожденной ценой крови армянских сынов.

Призываю всех вас немедленно встать и самоотверженно защищать наше нерушимое право жить на собственной родине без угрозы своему существованию», - отметил президент.

Он подчеркнул, что это священная отечественная война, в которой Арцах должен победить благодаря максимальному участию и самоотверженности каждого.

«Армянская армия сегодня является живым олицетворением и стержнем национального единства и сплоченности.

Сейчас вновь настал час всей нацией превратиться в сплоченную и мощную армию, духовную отечественную защиту, об которую врежутся все чужие вихри и будут отброшены, потеряв голову.

Это наш последний бой, в котором мы непременно победим», - говорится в послании президента.

Утром 27 сентября Азербайджан совершил нападение на Республику Арцах (Нагорно-Карабахскую Республику), бои идут по всей линии соприкосновения войск. Артобстрелам и ударам азербайджанских БПЛА подвергаются также гражданская инфраструктура и мирные жители, в том числе - в столице НКР Степанакерте и других городах. Среди погибших есть мирные жители. Кроме того, при обстреле города Мартуни были ранены французские и армянские журналисты.

 Самое значимое
Москва призывает к немедленному выводу террористов и наемников из зоны конфликта в КарабахеМосква призывает к немедленному выводу террористов и наемников из зоны конфликта в Карабахе
Отмечается, что в МИД России глубоко озабочены этими процессами
Бурдж-Халифа в Дубае и небоскреб в Абу-Даби окрасятся в цвета армянского флагаБурдж-Халифа в Дубае и небоскреб в Абу-Даби окрасятся в цвета армянского флага
Это произойдет 21 сентября, в День независимости Армении
Губернатор Калифорнии осудил акт вандализма в отношении армянской школы в Сан-ФранцискоГубернатор Калифорнии осудил акт вандализма в отношении армянской школы в Сан-Франциско
В свою очередь, вице-губернатор Калифорнии Элени Куналакис отметила, что нападение на армянскую школу - это преступление
В Арцахе выявлено 4 новых случая коронавирусаВ Арцахе выявлено 4 новых случая коронавируса
За сутки выздоровели 12 человек
Partner news
 Статьи
Как Азербайджан готовился напасть на Карабах

Хронология действий Баку и Анкары

 Самое читаемое в разделе
Армения будет участвовать в миротворческих учениях ОДКБ в Белоруссии
Резиденцию парламента Арцаха в 2022 году перенесут в Шуши
В Сан-Франциско подожгли одно из зданий армянской церкви
В Арцахе подтвердилось еще 3 случая Covid-19
Главная
Все новости
Обзор: Армения и мир
Другие новости раздела
 Последние новости
В Армении число активных больных Covid-19 превысило 6000 От последствий вируса за сутки умерло 6 человек
Трюдо: МИД Канады расследует возможное использование нашей военной техники в Карабахе Он призвал к спокойствию
Азербайджан новыми силами наступает на севере и юге карабахского фронта Армянская сторона сбила 3 самолета противника
Пашинян и Макрон считают недопустимым участие террористов в военных действиях в Карабахе Премьер поблагодарил Макрона за принципиальную и конструктивную позицию Франции