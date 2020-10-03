Минобороны РА: Сегодня решается не только наша судьба, но и всего региона
3 октября 2020 - 11:17 AMT
PanARMENIAN.Net - Официальный представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян, комментируя ситуацию в зоне карабахского конфликта, заявил, что сегодня решается судьба не только Армении и Арцаха, но и всего региона.
«Сегодня решается не только наша судьба, но и всего региона», - написал он в Facebook.
В течение ночи в зоне карабахского конфликта бои продолжались с разной интенсивностью, на данный момент наиболее ожесточенные бои ведутся на северном и южном направлениях линии фронта, где Азербайджан, бросив новые силы, перешел в наступление.
Подразделения Армии обороны НКР оказывают героическое сопротивление, нанося противнику большие потери.
Утром 27 сентября Азербайджан совершил нападение на Республику Арцах (Нагорно-Карабахскую Республику), бои идут по всей линии соприкосновения войск. Артобстрелам и ударам азербайджанских БПЛА подвергаются также гражданская инфраструктура и мирные жители, в том числе - в столице НКР Степанакерте и других городах. Среди погибших есть мирные жители. Кроме того, при обстреле города Мартуни были ранены французские и армянские журналисты.
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