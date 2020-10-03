Минобороны РА: Сегодня решается не только наша судьба, но и всего региона

PanARMENIAN.Net - Официальный представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян, комментируя ситуацию в зоне карабахского конфликта, заявил, что сегодня решается судьба не только Армении и Арцаха, но и всего региона.

«Сегодня решается не только наша судьба, но и всего региона», - написал он в Facebook.

В течение ночи в зоне карабахского конфликта бои продолжались с разной интенсивностью, на данный момент наиболее ожесточенные бои ведутся на северном и южном направлениях линии фронта, где Азербайджан, бросив новые силы, перешел в наступление.

Подразделения Армии обороны НКР оказывают героическое сопротивление, нанося противнику большие потери.

Утром 27 сентября Азербайджан совершил нападение на Республику Арцах (Нагорно-Карабахскую Республику), бои идут по всей линии соприкосновения войск. Артобстрелам и ударам азербайджанских БПЛА подвергаются также гражданская инфраструктура и мирные жители, в том числе - в столице НКР Степанакерте и других городах. Среди погибших есть мирные жители. Кроме того, при обстреле города Мартуни были ранены французские и армянские журналисты.