В Армении число активных больных Covid-19 превысило 6000
3 октября 2020 - 11:35 AMT
PanARMENIAN.Net - В Армении 3 октября, по состоянию на 11:00, выявлено 543 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний Минздрава РА.
Таким образом, число случаев заболевания в стране достигло 51,925, а число активных кейсов возросло до 6068.
За сутки вылечились 177 пациентов. Общее число выздоровевших составляет 44,583.
От последствий вируса за сутки умерли 6 человек, еще 1 зараженный умер по иным причинам. Всего летальных исходов 972 - от коронавируса, еще 302 - от других заболеваний.
За все время проведено 303,707 тестов, за последние сутки - 3483.
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