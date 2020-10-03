В Армении число активных больных Covid-19 превысило 6000

PanARMENIAN.Net - В Армении 3 октября, по состоянию на 11:00, выявлено 543 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний Минздрава РА.

Таким образом, число случаев заболевания в стране достигло 51,925, а число активных кейсов возросло до 6068.

За сутки вылечились 177 пациентов. Общее число выздоровевших составляет 44,583.

От последствий вируса за сутки умерли 6 человек, еще 1 зараженный умер по иным причинам. Всего летальных исходов 972 - от коронавируса, еще 302 - от других заболеваний.

За все время проведено 303,707 тестов, за последние сутки - 3483.