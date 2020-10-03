Грузия запретила транспортировку военных грузов в Армению и Азербайджан

PanARMENIAN.Net - Правительство Грузии приняло решение ввести запрет на выдачу разрешений на транспортировку грузов военного назначения в Армению и Азербайджан из-за возобновления военных действий в зоне карабахского конфликта. Об этом 3 октября заявил на брифинге секретарь Совета национальной безопасности Грузии, глава МВД Вахтанг Гомелаури.

«Из-за военных действий между Арменией и Азербайджаном правительство Грузии временно приостановило выдачу разрешения на транспортировку грузов военного назначения через свою территорию сухопутными и воздушными маршрутами в направлении обеих стран. Об этом стороны уже проинформированы», - сказал Гомелаури, пишет ТАСС.

Что же касается транспортировки гражданских грузов, то в этом направлении Грузия полностью выполняет взятые на себя международные обязательства, добавил он.

Утром 27 сентября Азербайджан совершил нападение на Республику Арцах (Нагорно-Карабахскую Республику), бои идут по всей линии соприкосновения войск. Артобстрелам и ударам азербайджанских БПЛА подвергаются также гражданская инфраструктура и мирные жители, в том числе - в столице НКР Степанакерте и других городах. Среди погибших есть мирные жители. Кроме того, при обстреле города Мартуни были ранены французские и армянские журналисты.