Грузия запретила транспортировку военных грузов в Армению и Азербайджан
3 октября 2020 - 13:28 AMT
PanARMENIAN.Net - Правительство Грузии приняло решение ввести запрет на выдачу разрешений на транспортировку грузов военного назначения в Армению и Азербайджан из-за возобновления военных действий в зоне карабахского конфликта. Об этом 3 октября заявил на брифинге секретарь Совета национальной безопасности Грузии, глава МВД Вахтанг Гомелаури.
«Из-за военных действий между Арменией и Азербайджаном правительство Грузии временно приостановило выдачу разрешения на транспортировку грузов военного назначения через свою территорию сухопутными и воздушными маршрутами в направлении обеих стран. Об этом стороны уже проинформированы», - сказал Гомелаури, пишет ТАСС.
Что же касается транспортировки гражданских грузов, то в этом направлении Грузия полностью выполняет взятые на себя международные обязательства, добавил он.
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