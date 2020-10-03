Азербайджан бьет по инфраструктуре, ущерб которой грозит экологической катастрофой
3 октября 2020 - 12:33 AMT
PanARMENIAN.Net - ВС Азербайджана в ходе крупномасштабных военных действий в зоне карабахского конфликта наносят удары по гражданским инфраструктурам, разрушение которых может привести к экологическим катастрофам. Об этом заявил официальный представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.
«Азербайджан перешел к ударам ракетами дальнего действия по гражданским инфраструктурам, разрушение которых может привести к экологическим катастрофам», - отметил Ованнисян.
Утром 3 октября азербайджанские ВС вновь нанесли удары по столице Карабаха Степанакерту.
Утром 27 сентября Азербайджан совершил нападение на Республику Арцах (Нагорно-Карабахскую Республику), бои идут по всей линии соприкосновения войск. Артобстрелам и ударам азербайджанских БПЛА подвергаются также гражданская инфраструктура и мирные жители, в том числе - в столице НКР Степанакерте и других городах. Среди погибших есть мирные жители. Кроме того, при обстреле города Мартуни были ранены французские и армянские журналисты.
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