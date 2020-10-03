Армянские силы пресекли масштабную атаку Азербайджана и ведут контратаку в одном направлении

PanARMENIAN.Net - Армии обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) удалось пресечь начавшуюся 3 октября широкомасштабную атаку ВС Азербайджана. Об этом сообщила пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.

«В одном из направлений наши силы перешли в контратаку. В остальных частях идут тяжелые оборонительные бои»,- отметила она.

Утром 27 сентября Азербайджан совершил нападение на Республику Арцах (Нагорно-Карабахскую Республику), бои идут по всей линии соприкосновения войск. Артобстрелам и ударам азербайджанских БПЛА подвергаются также гражданская инфраструктура и мирные жители, в том числе - в столице НКР Степанакерте и других городах. Среди погибших есть мирные жители. Кроме того, при обстреле города Мартуни были ранены французские и армянские журналисты.