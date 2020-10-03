Синанян: В Стамбуле турки терроризируют местных армян

PanARMENIAN.Net - Турки в Стамбуле разъезжают по армянским кварталам и терроризируют местных армян. Об этом сообшил в Facebook главный комиссар по делам диаспоры РА Заре Синанян.

«А турок остается турком. Теперь вот так они разъезжают по армянским кварталам Стамбула и терроризируют наших беззащитных соотечественников», - отметил он.

Синанян также опубликовал видео.

Утром 27 сентября Азербайджан совершил нападение на Республику Арцах (Нагорно-Карабахскую Республику), бои идут по всей линии соприкосновения войск. Артобстрелам и ударам азербайджанских БПЛА подвергаются также гражданская инфраструктура и мирные жители, в том числе - в столице НКР Степанакерте и других городах. Среди погибших есть мирные жители. Кроме того, при обстреле города Мартуни были ранены французские и армянские журналисты.

Турция принимает активное участие в военных действиях против Карабаха и всячески поддерживает Азербайджан.