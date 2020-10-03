Азербайджан применяет запрещенные кассетные снаряды РЗСО LAR-160 против мирных жителей Карабаха
3 октября 2020 - 15:12 AMT
PanARMENIAN.Net - ВС Азербайджана стреляют по мирным жителям Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) запрещенными гуманитарным правом кассетными боеприпасами из реактивных состем залпового огня (РЗСО) LAR-160. Об этом заявил официальный представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.
«Азербайджан применяет снаряды с кассетной головной частью для реактивных систем залпового огня типа LAR-160 против гражданского населения», - отметил он.
Ованнисян также опубликовал фотографии.
Кассетные боеприпасы состоят из контейнеров, которые открываются в воздухе и разбрасывают большое количество разрывных суббоеприпасов или «мелкокалиберных бомб» по обширной территории. В зависимости от модели, количество суббоеприпасов может составлять от нескольких десятков до более чем 600. Кассетные боеприпасы могут сбрасываться с самолетов или же доставляться к цели с помощью артиллерии либо ракет.
В 2008 году была принята Конвенция по кассетным боеприпасам, которая строго запрещает использование, транспортировку, производство и хранение кассетных боеприпасов.
Утром 27 сентября Азербайджан совершил нападение на Республику Арцах (Нагорно-Карабахскую Республику), бои идут по всей линии соприкосновения войск. Артобстрелам и ударам азербайджанских БПЛА подвергаются также гражданская инфраструктура и мирные жители, в том числе - в столице НКР Степанакерте и других городах. Среди погибших есть мирные жители. Кроме того, при обстреле города Мартуни были ранены французские и армянские журналисты.
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