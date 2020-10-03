Армянская сторона сообщила о потере еще 51 военного
3 октября 2020 - 16:22 AMT
PanARMENIAN.Net - Армия обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) сообщила о еще 51 армянском военнослужащем, погибшем при отражении агрессии ВС Азербайджана в зоне карабахского конфликта.
В их числе - 3 добровольца, старшему из которых было 60 лет.
Таким образом, с начала крупномасштабных военных действий в зоне карабахского конфликта армянская сторона потеряла 203 военнослужащих.
Утром 27 сентября Азербайджан совершил нападение на Республику Арцах (Нагорно-Карабахскую Республику), бои идут по всей линии соприкосновения войск. Артобстрелам и ударам азербайджанских БПЛА подвергаются также гражданская инфраструктура и мирные жители, в том числе - в столице НКР Степанакерте и других городах. Среди погибших есть мирные жители. Кроме того, при обстреле города Мартуни были ранены французские и армянские журналисты.
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