Армяне со всего мира собрали более $20 млн для Карабаха

PanARMENIAN.Net - Всеармянский фонд «Айастан» в рамках общенациональной кампании по сбору средств «Мы и наши границы: Все для Арцаха» собрал уже более $20 млн на помощь Карабаху и его жителям.

По состоянию на 17:30 3 октября на сайте фонда было собрано $20,273,435.

Кампания по сбору средств началась 28 сентября.

Утром 27 сентября Азербайджан совершил нападение на Республику Арцах (Нагорно-Карабахскую Республику), бои идут по всей линии соприкосновения войск. Артобстрелам и ударам азербайджанских БПЛА подвергаются также гражданская инфраструктура и мирные жители, в том числе - в столице НКР Степанакерте и других городах. Среди погибших есть мирные жители. Кроме того, при обстреле города Мартуни были ранены французские и армянские журналисты.

Пожертвования для армии можно сделать на сайте Всеармянского фонда «Айастан», а также путем перечисления на специальные счета Центрального банка (в драмах, долларах, рублях, евро).