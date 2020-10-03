Видео: Арабские наемники на базе погранотряда азербайджанцев в Горадизе

Видео: Арабские наемники на базе погранотряда азербайджанцев в Горадизе
3 октября 2020 - 17:46 AMT

PanARMENIAN.Net - Обнаружен новый видеоматериал, подтверждающий нахождение в Азербайджане арабоязычных наемников для участия в крупномасштабных военных действиях в зоне карабахского конфликта.

В распространенном 3 октября в социальных сетях видеоматериале вооруженные люди в форме Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана вовсе не похожи на военнослужащих (к примеру, не бриты), разговаривают и поют на арабском языке.

Специалисты razm.info определили место, зафиксированное на видео. Видео было снято у воинской части пограничного отряда в азербайджанском городе Горадиз.

Многие авторитетные СМИ уже сообщали о переброске протурецких боевиков с территории Сирии в Азербайджан для участия в боях против Арцаха, однако, это первое видео, по которому можно четко определить их местонахождение.

Еще до 27 сентября Армения объявила, что, по ее информации, Турция перебросила в Азербайджан сирийских наемников. Турция и Азербайджан отрицают эти сведения, в то же время в международной прессе появляются подтверждающие их доказательства. Информацию о сражающихся в Карабахе на стороне Азербайджана наемников подтвердили также во Франции, ЕС и Пентагоне.

Утром 27 сентября Азербайджан совершил нападение на Республику Арцах (Нагорно-Карабахскую Республику), бои идут по всей линии соприкосновения войск. Артобстрелам и ударам азербайджанских БПЛА подвергаются также гражданская инфраструктура и мирные жители, в том числе - в столице НКР Степанакерте и других городах. Среди погибших есть мирные жители. Кроме того, при обстреле города Мартуни были ранены французские и армянские журналисты.

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