Пашинян: Армения рассматривает создание военно-политического союза с Карабахом

PanARMENIAN.Net - Армения рассматривает возможность создания военно-политического союза с Республикой Арцах (Нагорно-Карабахской Республикой). Об этом в интервью Al Jazeera заявил премьер-министр РА Никол Пашинян.

«Армения - гарант безопасности Нагорного Карабаха. И мы должны учитывать будущие события, включив это положение в нашу повестку. Можно констатировать, что эта ситуация создала новую военно-политическую реальность в регионе», - отметил премьер.

Он добавил,ч то в условиях агрессии Азербайджана против Карабаха Армения должна укреплять сотрудничество в сфере безопасности с Нагорным Карабахом.

Отвечая на вопрос, собирается ли Армения признавать независимость Карабаха, премьер отметил, что есть и этот вопрос на повестке.

«Это вопрос повестки, и будет ли принято решение или нет, зависит от многих факторов», - добавил Пашинян.

3 октября МИД НКР опубликовал заявление, в котором Республика Арцах призыват международное сообщество признать независимость Арцаха с целью обеспечения прав граждан НКР на жизнь и мирное развитие: «В сложившихся условиях международное признание Арцаха является единственным действенным механизмом восстановления мира и безопасности в регионе».

Утром 27 сентября Азербайджан совершил нападение на Республику Арцах (Нагорно-Карабахскую Республику), бои идут по всей линии соприкосновения войск. Артобстрелам и ударам азербайджанских БПЛА подвергаются также гражданская инфраструктура и мирные жители, в том числе - в столице НКР Степанакерте и других городах. Среди погибших есть мирные жители. Кроме того, при обстреле города Мартуни были ранены французские и армянские журналисты.