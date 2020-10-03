Пашинян: Армения рассматривает создание военно-политического союза с Карабахом
3 октября 2020 - 23:22 AMT
PanARMENIAN.Net - Армения рассматривает возможность создания военно-политического союза с Республикой Арцах (Нагорно-Карабахской Республикой). Об этом в интервью Al Jazeera заявил премьер-министр РА Никол Пашинян.
«Армения - гарант безопасности Нагорного Карабаха. И мы должны учитывать будущие события, включив это положение в нашу повестку. Можно констатировать, что эта ситуация создала новую военно-политическую реальность в регионе», - отметил премьер.
Он добавил,ч то в условиях агрессии Азербайджана против Карабаха Армения должна укреплять сотрудничество в сфере безопасности с Нагорным Карабахом.
Отвечая на вопрос, собирается ли Армения признавать независимость Карабаха, премьер отметил, что есть и этот вопрос на повестке.
«Это вопрос повестки, и будет ли принято решение или нет, зависит от многих факторов», - добавил Пашинян.
3 октября МИД НКР опубликовал заявление, в котором Республика Арцах призыват международное сообщество признать независимость Арцаха с целью обеспечения прав граждан НКР на жизнь и мирное развитие: «В сложившихся условиях международное признание Арцаха является единственным действенным механизмом восстановления мира и безопасности в регионе».
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