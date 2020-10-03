Что на самом деле имел в виду Пашинян, говоря о миротворцах РФ в Карабахе
3 октября 2020 - 23:59 AMT
PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью Al Jazeera ответил на вопрос, хотел бы он видеть российских миротворцев, например, в Нагорном Карабахе.
«Смотрите, такие вопросы могут быть обсуждены в контексте глобального решения - в рамках Минской группы ОБСЕ», - ответил премьер.
При этом ряд СМИ представил ответ Пашиняна вне контекста, отмечая, что «Пашинян не исключает обсуждения введения российских миротворцев в Карабах» и что «Ереван готов обсудить введение миротворцев РФ в Карабах».
Утром 27 сентября Азербайджан совершил нападение на Республику Арцах (Нагорно-Карабахскую Республику), бои идут по всей линии соприкосновения войск. Артобстрелам и ударам азербайджанских БПЛА подвергаются также гражданская инфраструктура и мирные жители, в том числе - в столице НКР Степанакерте и других городах. Среди погибших есть мирные жители. Кроме того, при обстреле города Мартуни были ранены французские и армянские журналисты.
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По словам премьера, последние три десятилетия в Азербайджане не стали временем переосмысления, раскаяния и примирения
В качестве меры пресечения избрана подписка о невыезде.
«В России высоко ценят отношения с Арменией, которые основаны на вековой традиции дружбы и взаимного уважения.
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