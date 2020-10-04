ВС Азербайджана открыли огонь по столице Карабаха, на передовой бои
4 октября 2020 - 10:54 AMT
PanARMENIAN.Net - ВС Азербайджана 4 октября обстреляли столицу Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) Степанакерт. Огонь ведется по гражданским объектам города.
С утра 4 октября на линии соприкосновения карабахских и азербайджанских сил идет перестрелка, сообщила пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.
«На отдельных участках ведется огонь малой интенсивности также из артиллерийских средств», - добавила она.
Отмечается, что в течение ночи на линии арцахско-азербайджанского противостояния ситуация оставалась стабильно напряженной. В частности, напряжение сохранялось в южном направлении. По сообщению армянской стороны, анализ действий противника говорит о том, что он готов перейти в наступление.
Армия обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) следит за всеми военными передвижениями ВС Азербайджана и готова к тому, чтобы решительно подавить любые действия противника.
Утром 27 сентября Азербайджан совершил нападение на Республику Арцах (Нагорно-Карабахскую Республику), бои идут по всей линии соприкосновения войск. Артобстрелам и ударам азербайджанских БПЛА подвергаются также гражданская инфраструктура и мирные жители, в том числе - в столице НКР Степанакерте и других городах. Среди погибших есть мирные жители. Кроме того, при обстреле города Мартуни были ранены французские и армянские журналисты.
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