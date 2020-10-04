Омбудсмен НКР: Удары Баку по гражданским объектам - военное преступление
4 октября 2020 - 14:37 AMT
PanARMENIAN.Net - Защитник прав человека (омбудсмен) Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) Артак Бегларян заявил, что удары ВС Азербайджана по гражданским инфраструктурам и населенным пунктам Карабаха являются военным преступлением.
«Вооруженные силы Азербайджана со вчерашнего дня ракетными и авиационными средствами явно берут под прицел гражданские инфраструктуры столицы Арцаха Степанакерта, преследуя преступную цель лишить десятки тысяч мирных жителей минимальных условий жизнеобеспечения», - отметил Бегларян.
Омбудсмен категорично требует от международной правозащитной общественности дать надлежащую оценку этим продолжающимся военным преступлениям вооруженных сил Азербайджана.
Ранее 4 октября ВС Азербайджана неоднократно нанесли удары по столице Карабаха Степанакерту. Пострадали мирные жители, разрушены здания.
Утром 27 сентября Азербайджан совершил нападение на Республику Арцах (Нагорно-Карабахскую Республику), бои идут по всей линии соприкосновения войск. Артобстрелам и ударам азербайджанских БПЛА подвергаются также гражданская инфраструктура и мирные жители, в том числе - в столице НКР Степанакерте и других городах. Среди погибших есть мирные жители. Кроме того, при обстреле города Мартуни были ранены французские и армянские журналисты.
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