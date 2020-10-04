Помощник Алиева опубликовал и сразу удалил фото человека с турецкой нашивкой в Гяндже
4 октября 2020 - 16:23 AMT
PanARMENIAN.Net - Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев разместил в Twitter фотографии, сделанные у руин в азербайджанском городе Гянджа, на которых виден мужчина в форме, напоминающая военную, и с нашивкой в виде турецкого флага. Почти сразу Гаджиев удалил фото.
Это еще одно доказательство того, что турецкая сторона принимает непосредственное участие в военных действиях, развязанных Азербайджаном в зоне карабахского конфликта.
Ранее 4 октября Армия обороны Республики Арцах нанесла удар по военному аэродрому ВС Азербайджана в Гяндже.
Премьер-министр РА Никол Пашинян заявил, что в военные действия в Карабахе вовлечены сирийские наемники, террористы, спецназ Турции, около 150 высокопоставленных военных, которые в командных пунктах армии Азербайджана руководят военными действиями.
Утром 27 сентября Азербайджан совершил нападение на Республику Арцах (Нагорно-Карабахскую Республику), бои идут по всей линии соприкосновения войск. Артобстрелам и ударам азербайджанских БПЛА подвергаются также гражданская инфраструктура и мирные жители, в том числе - в столице НКР Степанакерте и других городах. Среди погибших есть мирные жители. Кроме того, при обстреле города Мартуни были ранены французские и армянские журналисты.
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