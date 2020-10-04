Опубликованы кадры побега ВС Азербайджана из карабахского Матагиса

Опубликованы кадры побега ВС Азербайджана из карабахского Матагиса
4 октября 2020 - 18:40 AMT

PanARMENIAN.Net - Пресс-секретарь Минобороны Армении опубликовала видео, на котором видно, как азербайджанские силы убегают из карабахского Матагиса.

Примечательно, что 3 октября президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем микроблоге в Твиттере сделал запись о том, что азербайджанские силы якобы захватили Матагис. Позже он удалил этот твит, а потом сделал несколько уже отредактированных записей на эту тему.

А 4 октября Алиев написал, что Джабраил якобы находится в руках азербайджанцев. Через несколько минут после публикации президент Азербайджана удалил пост о взятии Джабраила.

Утром 27 сентября Азербайджан совершил нападение на Республику Арцах (Нагорно-Карабахскую Республику), бои идут по всей линии соприкосновения войск. Артобстрелам и ударам азербайджанских БПЛА подвергаются также гражданская инфраструктура и мирные жители, в том числе - в столице НКР Степанакерте и других городах. Среди погибших есть мирные жители. Кроме того, при обстреле города Мартуни были ранены французские и армянские журналисты.

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