Опубликованы кадры побега ВС Азербайджана из карабахского Матагиса
4 октября 2020 - 18:40 AMT
PanARMENIAN.Net - Пресс-секретарь Минобороны Армении опубликовала видео, на котором видно, как азербайджанские силы убегают из карабахского Матагиса.
Примечательно, что 3 октября президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем микроблоге в Твиттере сделал запись о том, что азербайджанские силы якобы захватили Матагис. Позже он удалил этот твит, а потом сделал несколько уже отредактированных записей на эту тему.
А 4 октября Алиев написал, что Джабраил якобы находится в руках азербайджанцев. Через несколько минут после публикации президент Азербайджана удалил пост о взятии Джабраила.
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