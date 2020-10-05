Минобороны РА: Азербайджан готовит почву для провокации

PanARMENIAN.Net - Азербайджанская сторона готовит почву для провокации в отношении Армении. Об этом заявила пресс-секретарь Минобороны РА Шушан Степанян.

«Даже не представив хотя бы одного доказательства, азербайджанская сторона теперь заявляет, что вооруженные силы Армении якобы нацелились на территорию Хызы и Апшерона. Очередная ложь очевидным образом свидетельствует о том, что Азербайджан готовит почву для провокации», - отметила Степанян.

Ранее Баку заявил, что с территории Республики Армения якобы была совершена атака в направлении Мингечаура. Эти заявления также были опровержены армянской стороной.

Пресс-сектетарь президента Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) Ваграм Погосян также опроверг заявления Баку об ударе по Мингечаурской гидроэлектростанции: «Это очередная дезинформация Азербайджана, никакого повода и необходимости в ударе по плотине Мингечаура нет».

Утром 27 сентября Азербайджан совершил нападение на Республику Арцах (Нагорно-Карабахскую Республику), бои идут по всей линии соприкосновения войск. Артобстрелам и ударам азербайджанских БПЛА подвергаются также гражданская инфраструктура и мирные жители, в том числе - в столице НКР Степанакерте и других городах. Среди погибших есть мирные жители. Кроме того, при обстреле города Мартуни были ранены французские и армянские журналисты.