Ереван и Степанакерт сообщили о подготовке Баку к наступлению

Ереван и Степанакерт сообщили о подготовке Баку к наступлению
5 октября 2020 - 10:56 AMT

PanARMENIAN.Net - В течение ночи на 5 октября ситуация в зоне карабахского конфликта была относительно стабильно напряженной. Об этом говорится в сообщении Армии обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики).

«Противник готовится к наступательным действиям. Армия обороны следит за всеми передвижениями противника и готова на самом высоком уровне выполнить поставленную перед ней боевую задачу», - говорится в сообщении.

О подготовке Азербайджана к наступлению сообщает и МИД Армении, отмечая, что агрессия, развязанная Азербайджаном против Арцаха при содействии Турции и с привлечением иностранных боевиков-террористов, сопровождается кампанией дезинформации и фальсификаций, выходящей за пределы разумного. Одна из них - дезинформация о нанесении с территории Республики Армения ударов по населенным пунктам в глубине территории Азербайджана.

«Цель дезинформационной кампании - скрыть массированные обстрелы со стороны Азербайджана крупных населенных пунктов Нагорного Карабаха с первых дней войны, в результате чего только сегодня были зафиксированы многочисленные жертвы среди гражданского населения, и был нанесен серьезный ущерб гражданской инфраструктуре жизнеобеспечения», - говорится в сообщении.

Отмечается, что распространяя подобную лживую информацию, Азербайджан также готовит почву для продолжения своей преступной политики и расширения географии войны.

«Любая провокация азербайджанской стороны получит соразмерный ответ со стороны Республики Армения», - подчеркивает МИД Армении.

Утром 27 сентября Азербайджан совершил нападение на Республику Арцах (Нагорно-Карабахскую Республику), бои идут по всей линии соприкосновения войск. Артобстрелам и ударам азербайджанских БПЛА подвергаются также гражданская инфраструктура и мирные жители, в том числе - в столице НКР Степанакерте и других городах. Среди погибших есть мирные жители. Кроме того, при обстреле города Мартуни были ранены французские и армянские журналисты.

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