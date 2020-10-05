Азербайджан наносит интенсивные ракетные удары по столице Карабаха

PanARMENIAN.Net - ВС Азербайджана наносят ракетные удары по столице Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) Степанакерту. Об этом сообщила пресс-секретарь Минобороны РА Шушан Степанян.

«В данный момент противник с большой интенсивностью наносит Степанакерту ракетные удары», - отметила она.

Утром 27 сентября Азербайджан совершил нападение на Республику Арцах (Нагорно-Карабахскую Республику), бои идут по всей линии соприкосновения войск. Артобстрелам и ударам азербайджанских БПЛА подвергаются также гражданская инфраструктура и мирные жители, в том числе - в столице НКР Степанакерте и других городах. Среди погибших есть мирные жители. Кроме того, при обстреле города Мартуни были ранены французские и армянские журналисты.