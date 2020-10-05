Степанакерт снова призвал азербайджанцев покинуть крупные города

PanARMENIAN.Net - Республика Арцах (Нагорно-Карабахская Республика) призывает жителей крупных азербайджанских городов, в которых расположены военные объекты, покинуть их. Об этом заявил пресс-секретарь президента Арцаха Ваграм Погосян.

«Противник вновь обстреливает ракетами города Степанакерт и Шуши в Арцахе. Ответ Армии обороны не заставит себя ждать», - подчеркнул он.

Однако, в отличие от террористического правительства Баку, Арцах возьмет под прицел не гражданское население, а военные объекты, расположенные в крупных городах на постоянной основе, отметил Погосян.

«Мирных жителей этих городов призываем немедленно покинуть свои дома во избежание возможных жертв»,- заявил Погосян.

4 сентября, после аналогичного заявления, армия НКР нанесла удар по аэродрому в Гяндже.

Утром 27 сентября Азербайджан совершил нападение на Республику Арцах (Нагорно-Карабахскую Республику), бои идут по всей линии соприкосновения войск. Артобстрелам и ударам азербайджанских БПЛА подвергаются также гражданская инфраструктура и мирные жители, в том числе - в столице НКР Степанакерте и других городах. Среди погибших есть мирные жители. Кроме того, при обстреле города Мартуни были ранены французские и армянские журналисты.