В Армении за сутки выявлен 181 случай Covid-19, умерли 7 человек

PanARMENIAN.Net - В Армении 5 октября, по состоянию на 11:00, выявлен 181 новый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний Минздрава РА.

Относительно небольшое количество новых случаев связано с тем, что большая часть лабораторий по тестированию коронавируса не работает в выходные.

Таким образом, число случаев заболевания в стране достигло 52,677, а число активных кейсов возросло до 6681.

За сутки вылечились 38 пациентов. Общее число выздоровевших составляет 44,710.

От последствий вируса за сутки умерли 7 человек. Всего летальных исходов 984 - от коронавируса, еще 302 - от других заболеваний.

За все время проведено 308,019 тестов, за последние сутки - 1054.